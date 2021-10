Napoli, riecco Mertens: col Legia prima da titolare, l’arma in più di Spalletti

Contro il Legia Varsavia in Europa League, Dries Mertens giocherà la sua prima partita da titolare in stagione con il Napoli

Scocca l’ora di Dries Mertens in casa Napoli. Dopo l’operazione alla spalla, che lo scorso anno gli ha dato diversi problemi, il belga è pian piano rientrato nel gruppo azzurro, con Spalletti che nelle ultime partite lo ha utilizzato a gara in corso, e adesso è pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’allenatore dei partenopei Mertens è un elemento che va a impreziosire lo splendente reparto avanzato del Napoli e sarà un’arma fondamentale nei mesi in cui Osimhen non ci sarà a causa degli impegni in Coppa d’Africa.