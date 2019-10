Napoli: cosa rischia Ancelotti a centrocampo

Il Napoli di Ancelotti rischia troppo nelle transizioni negative. La coppia di centrocampo è leggera, ci sono spazi in mezzo

Il Napoli di Ancelotti è una squadra che vuole tenere un baricentro e molto alto, schiacciando gli avversari. I partenopei sono ormai soliti schierarsi con il 3241 in mezzo, con Ruiz e Allan come coppia mediana.

Il Napoli rischia però un po’ troppo nelle transizioni negative, ossia quando si perde palla. Ci sono infatti eccessivi buchi in mezzo, con Allan chiamato spesso ad agire da solo in spazi larghissimi. Un esempio nella slide sopra, la situazione da cui nasce il triplo intervento di Meret. Il Napoli è troppo scoperto in mezzo.