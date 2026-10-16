Napoli in crisi: Allegri furioso. E De Laurentiis valuta il ritiro

Dopo il ko di Villarreal, il quarto in otto gare ufficiali, scintille con De Bruyne e ipotesi ritiro: sabato al Penzo il Napoli si gioca la tenuta dell’ambiente

Allarme rosso a Castel Volturno. Dopo la sconfitta contro il Villarreal in Champions League, la seconda consecutiva in Europa e la quarta in stagione se si considera anche il campionato, Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, si è infuriato con la squadra, e l’aria nello spogliatoio si è fatta pesante. Il bilancio dei primi otto impegni ufficiali è di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Il confronto con De Bruyne

A tenere banco è anche il battibecco con Kevin De Bruyne, centrocampista belga ed ex Manchester City: secondo quanto riportato dalla stampa, il giocatore non avrebbe gradito le indicazioni tattiche ricevute e avrebbe risposto in modo nervoso, con un confronto acceso in campo. L’episodio, però, appare solo il sintomo di un malessere più ampio, legato soprattutto all’atteggiamento complessivo del gruppo e a problemi di coesione. Per la prossima gara il belga potrebbe partire dalla panchina.

Venezia, banco di prova

Serve una risposta immediata, ma il campo non offre un’occasione semplice: sabato alle 15 il Napoli affronta il Venezia al Penzo. I lagunari sono ancora a zero punti, ma hanno appena cambiato guida tecnica, affidandosi a Davide Nicola, allenatore specialista nelle salvezze, e per questo possono rivelarsi un avversario insidioso. Allegri ha messo in guardia i suoi: un atteggiamento come quello visto in Spagna rischierebbe di costare caro anche in laguna.

L’ipotesi ritiro

La partita ha anche un peso extra-sportivo. Secondo il Corriere dello Sport e Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis, nel caso di un’altra prestazione deludente, avrebbe in mente di mandare la squadra in ritiro fino alla sfida di Champions di martedì contro il Bodø/Glimt, già decisiva per proseguire il cammino europeo. Non si tratta di una decisione presa, ma di una possibilità che dipenderà dalla risposta della squadra a Venezia.