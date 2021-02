Napoli, De Laurentiis chiama Gattuso e il proprio staff: la classifica fa paura

Aurelio De Laurentiis, terrorizzato dall’idea di non ottenere la qualificazione in Champions, chiama Gattuso e il suo staff

Secondo quanto riportato da il Mattino, Aurelio De Laurentiis sarebbe terrorizzato dall’idea di perdere l’accesso alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta con l’Atalanta il Patron azzurro ha avuto contatti con tutti, Gattuso compreso, a cui ha palesato la propria preoccupazione riguardo la corsa al quarto posto attualmente in salita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano campano però il tecnico non è in bilico, De Laurentiis non ha mai pensato all’esonero.