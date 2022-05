De Laurentiis: «Andremo in ritiro a Castel di Sangro. Mercato? I calciatori devono scegliere il denaro o Napoli»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa presentando il ritiro a Castel di Sangro degli azzurri

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa presentando il ritiro a Castel di Sangro degli azzurri. Le sue dichiarazioni:

RITIRO – «Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno. Ieri Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per 1,1 milioni di dollari. Io ho rifiutato e lui mi ha detto che è strano. Per me il periodo del ritiro è sacro per gettare basi solide per il resto della stagione. Saremo lì dal 23 luglio al 6 agosto. Organizzeremo dalle 3 alle 4 amichevoli con squadre europee. Roccaraso è considerata tra le dieci stazioni più importanti d’Europa per quello che può offrire, ma la gente non lo sa».

MERCATO – «Koulibaly e Mertens? Devono decidere se scegliere il denaro o restare qui. Sono due calciatori che stimo e apprezzo, ma devono decidere cosa fare. Altrimenti è un problema che non mi riguarda. Ospina e Fabian? David è partito senza dirci nulla. A Fabian abbiamo fatto una proposta e dovremmo avere risposta nel giro di due settimane. Non vogliamo mandare via nessuno ma nemmeno fare follie. Ho trattato personalmente con Bernardeschi, ma poi c’è un discorso di squadra da valutare con Spalletti. Vedremo. Cavani e Vecino sono nomi che non abbiamo messo nelle nostre idee»