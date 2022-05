Napoli, Mertens è un grosso punto di domanda: Giuntoli ha sondato il possibile sostituto

Mertens è un grosso punto interrogativo per il Napoli, Giuntoli ha sondato il sostituto in vista della prossima stagione

Il Napoli in avanti potrebbe cambiare pelle, dopo l’addio di Insigne ci sono grossi punti interrogativi anche per Mertens, corteggiato dalla Lazio.

Giuntoli in attesa di capire il futuro del belga, ha sondato nei giorni scorsi il profilo che potrebbe sostituirlo. Si tratta di Gerard Deulofeu dell’Udinese, in uscita dai bianconeri come accennato dal suo procuratore nei giorni scorsi. Napoli pista concreta per l’esterno spagnolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.