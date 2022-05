Calciomercato Lazio, Sarri non molla Mertens: colpo non impossibile

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non mollano Mertens per l’attacco. Il rinnovo del belga con il Napoli è ancora in alto mare

Il sogno di Maurizio Sarri per rinforzare l’attacco della sua Lazio si chiama Dries Mertens. Come riferito da Il Tempo, il rinnovo tra l’attaccante belga e il Napoli è ad un punto morto: l’incontro della prossima settimana servirà per definire la questione ma le sensazioni restano fortemente negative.

Il tecnico ci crede e sta spingendo con la società per tentare di convincerlo. Serve almeno un contratto biennale da 2.5 milioni per convincere l’attaccante 35enne. Per la Lazio, grazie alla sua duttilità, sarebbe molto di più che un semplice vice Immobile.

