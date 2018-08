Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla redazione di Sky Sport in cui ha parlato anche della Juventus e della trattativa per Ochoa

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis torna a far parlare di sé con delle dichiarazioni pungenti rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Il patron azzurro è difatti tornato anche sulle contestazioni da parte dei tifosi dichiarando che molti pensano solo alla vittoria dello Scudetto, non badando a dove era il Napoli 14 anni fa, in Serie C.ADL ha aggiunto che in questi anni la Juventus, reduce da molti successi soprattutto in Italia, fa delle cose impensabili, vedi l’acquisto di Cristiano Ronaldo: «Noi rispettiamo le regole e se arriviamo secondi perché qualcuno ha imbrogliato rimaniamo secondi».

Il presidente del Napoli, infine, ha dato la conferma sulla trattativa per il portiere dello Standard Liegi, Guillermo Ochoa, ammettendo che la società ha già incontrato gli agenti dell’estremo difensore. L’affare, dunque, a breve potrebbe concludersi e il giocatore arrivare alle pendici del Vesuvio.