Calciomercato Napoli: la volontà di De Laurentis sarebbe quella di acquistare solamente in prestito il portiere messicano, per non avere portieri in esubero nei corsi degli anni

Continua la trattativa Ochoa per il Napoli, anche se cambia la formula del trasferimento. Infatti, inizialmente la squadra napoletana era intenzionata ad acquistare a titolo definitivo l’ex Ajaccio, ma a fronte della richiesta di 3.5 milioni dello Standard Liegi proprietaria del cartellino del 33enne messicano, la trattativa stava saltando inesorabilmente. Tuttavia, De Laurentis vuole giocarsi l’ultima carta: provare ad acquistare l’ex portiere del Granada in prestito con diritto di riscatto proprio per 3.5. Vedremo come andrà a finire, per ora Ochoa è del Napoli solo per Wikipedia…

Aurelio preferirebbe acquistare in prestito il nuovo portiere per non avere troppi portieri sotto contratto. Ancelotti punta tutto sul giovane Meret, che però nei primi giorni di ritiro si è rotto un braccio e giocoforza si salterà le prime gare della stagione. Visto la cessione di Sepe al Parma, l’unico portiere in rosa è Karnezis, di conseguenza il Napoli vorrebbe mettere le mani avanti aggiungendo un altro portiere in rosa. Se saltasse Ochoa, Giuntoli virerebbe sul prestito del suo pallino Gabriel, già membro della rosa napoletana nel 2016-2017. Calciomercato Napoli, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…