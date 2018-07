Ufficiale: il Parma prende Sepe dal Napoli

Colpo ufficiale del Parma che comunica di aver acquisito dal Napoli il portiere Luigi Sepe, a titolo temporaneo annuale con diritto di riscatto e controriscatto a favore della squadra partenopea.

Porte girevole a Parma con movimenti sia in entrata che in uscita. Appena comunicata la cessione di Pasquale Mazzocchi al Perugia, la squadra emiliana sistema la porta con un acquisto degno di nota.

Dal Napoli, in prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei partenopei arriva Luigi Sepe, portiere classe ’91 nato a Torre del Greco, che sarà il titolare per la prossima stagione con i gialloblu in Serie A.

Ecco il comunicato ufficiale della società apparso sul sito: «Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e controopzione a favore dell’SSC Napoli del portiere Luigi Sepe (Torre del Greco – 08/05/1991). Il giocatore ha già raggiunto il ritiro di Prato allo Stelvio e si è aggregato al gruppo»

Luigi Sepe è cresciuto calcisticamente nel Napoli passando dalle giovanili alla prima squadra nella stagione 2009/10. Prima del suo ritorno a Napoli avvenuto nella stagione 2016/17, il portiere ha giocato a Pisa, Lanciano, Empoli e Fiorentina sempre in prestito. Ora una nuova possibilità di dimostrare il suo valore con la maglia del Parma.