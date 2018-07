Il Perugia acquista dal Parma il terzino Pasquale Mazocchi per 300mila euro. Il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni

Alessandro Nesta, allenatore del Perugia a partire dai Playoff di Serie B, può contare su un nuovo arrivo. Il club umbro come vi avevamo anticipato in esclusiva nei giorni scorsi ha ufficializzato l’acquisto di Paquale Mazzocchi dal Parma per 300mila euro. Il terzino destro 22enne cresciuto nelle giovanili del Benevento ha firmato un contratto di quattro anni. Mazzocchi nella stagione appena conclusa con il club emiliano ha messo a segno un assist in 18 presenze. Il difensore in carriera ha vestito anche le maglie di Hellas Verona senza mai esordire in prima squadra, Rimini, Pro Piacenza e Bellaria IM.