Il Perugia vuole Pasquale Mazzocchi, laterale destro di proprietà del Parma. Il giocatore spinge per la soluzione umbra: i dettagli

Mercato da Serie A per il Perugia. Il club umbro ha messo nel mirino Pasquale Mazzocchi, promettente terzino destro del Parma. Il laterale, classe 1995, è arrivato a Parma nel gennaio del 2016 e lo scorso anno, in Serie B, ha collezionato 18 presenze. Il giocatore piace al Perugia e, secondo alle ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di www.calcionews24.com, anche il giocatore spinge per la soluzione umbra.

Al momento però non c’è ancora l’accordo tra Parma e Perugia. Il giocatore, come detto, sta spingendo per il trasferimento ma ballano ancora 300mila euro tra le due società: i ducali chiedono 500mila euro mentre il Perugia è fermo a 200mila ma le parti si stanno venendo incontro e a breve potrebbero anche giungere a un accordo. Il Perugia fa sul serio per Mazzocchi: iniziata la trattativa con il Parma.