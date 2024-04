Parma, blindato il gioiello Bernabé fino al 2027

Adrian Bernabé, uno dei gioiellini del Parma che punta a tornare in Serie A, ha rinnovato per altri tre anni

Il Parma sogna un ritorno in Serie A. I crociati sono primi in cadetteria a 70 punti seguiti dal Como a 67 e soprattutto dal Venezia a 64. Per accedere direttamente al massimo campionato italiana basterebbe una delle prime due posizioni. In vista di questa possibile promozione, il Parma ha rinnovato il contratto di uno dei suoi migliori giocatori ovvero Adrian Bernabé.

COMUNICATO – «Il Parma Calcio annuncia che Adrian Bernabé ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027. Con 83 presenze, 13 gol e 9 assist, collezionati fra campionato e Coppa Italia durante queste tre stagioni, Adrian continua il suo viaggio con i nostri colori, confermandosi una “Eccellenza – Made in Parma”. Ed è a Parma che sta raccogliendo grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo, dimostrando le sue straordinarie qualità tecniche e umane».