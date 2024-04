Calciomercato Parma, una big europea per l'attaccante crociato

Calciomercato Parma, una big europea vuole un attaccante crociato per la prossima stagione. Ecco tutti i dettagli

Per l’estate, uno dei protagonisti del calciomercato Parma, è sicuramente l’attaccante classe 1998 Dennis Man (autore fino ad ora di 13 gol). Attualmente in pole position per far suo il giocatore ci sarebbe il Borussia Dortmund.

La valutazione dei crociati si aggira intorno ai 15 e i 18 milioni di euro, ma la trattativa con il Borussia Dortmund è ancora in corsa