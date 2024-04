Niente Parma dunque per Cherubini: il dirigente lascerà comunque la Juventus ma non per approdare in Emilia

Niente Parma dunque per Cherubini: il dirigente lascerà comunque la Juventus ma non per approdare in Emilia.

Il dirigente bianconero, ancora alle prese con l’inibizione, non andrà al Parma. Le parti non hanno trovato l’intesa, non essendoci così i presupposti. Come ha detto Gianluca Di Marzio.