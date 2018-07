Gabriel al Napoli: Giuntoli sul portiere del Milan

Calciomercato Napoli, idea Gabriel come terzo portiere: il diesse Cristiano Giuntoli sulle tracce dell’estermo difensore del Milan

Reduce dalla parentesi in prestito con la maglia dell’Empoli, 16 presenze e 14 reti subite, Gabriel Vasconcelos Ferreira è pronto a vivere una nuova avventura. L’estremo difensore è rientrato al Milan ma non rientra nel progetto tecnico rossonero e non mancano i club interessati. L’ultimo in ordine cronologico è il Napoli, come sottolineato dal Corriere della Sera…

I partenopei sono alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’infortunio rimediato in allenamento da Alex Meret e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta pensando al brasiliano: già partenopeo nella stagione 2015-2016, solo una presenza da titolare, Gabriel potrebbe sbarcare al San Paolo per completare il pacchetto dei portieri a disposizione di Carlo Ancelotti.