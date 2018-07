Napoli, agente Meret: «Infortunio meno grave del previsto, pronto per la Lazio»

L’agente del portiere del Napoli Alex Meret ha rassicurato la squadra e i tifosi affermando che il giocatore potrebbe essere pronto per l’inizio del campionato

Filtrano buone notizie in casa del Napoli che sta svolgendo oggi l’ultimo giorno di ritiro a Dimaro per poi partire verso Dublino, dove il 4 agosto affronterà il Liverpool in un match amichevole. L’agente del neoacquisto Alex Meret, Federico Pastorello, in un’intervista a Radio CRC ha rassicurato la squadra e i tifosi sui tempi di recupero del giocatore. Il portiere, operato per una frattura ad un osso del braccio riportata nella prima sessione di allenamento pre-campionato, secondo il procuratore potrebbe essere pronto anche per la prima gara di campionato contro la Lazio, in programma il 19 agosto.

L’agente ha aggiunto: «Non è stato l’inizio che ci aspettavamo, queste sono cose che possono accadere, ma l’infortunio al braccio fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto previsto». Infine Pastorello ha spiegato che Meret ha già iniziato una serie di allenamenti personalizzati e con la squadra e sarà il tecnico Carlo Ancelotti a valutare la possibilità di schierare titolare il proprio assistito contro la Lazio. Infine il procuratore si è detto felice per la scelta di approdare al club partenopeo e non è preoccupato per le voci che circolano sul possibile acquisto di un altro portiere da parte del Napoli.