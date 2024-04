Milan, petizione dei tifosi contro Lopetegui: già 9000 FIRME RACCOLTE

Milan, mobilitazione dei tifosi rossoneri contro la decisione di affidare la panchina a Lopetegui: partita la petizione

Non si arresta la protesta dei tifosi del Milan per l’eventuale arriva di Lopetegui in panchina. La petizione, lanciata dalla pagina di X Milan Zone, ha toccato quota 9mila firme in 48 ore:

PAROLE – «Il Milan è una squadra gloriosa che non merita un allenatore come Lopetegui. Non vogliamo che sia in alcun modo sulla panchina rossonera. Il nostro amato club ha una storia ricca di successi, con 19 titoli di Serie A e 7 Coppe dei Campioni-Champions League vinte. Questa è una tradizione vincente che deve essere rispettata e mantenuta. L’arrivo di Lopetegui potrebbe minacciare questo patrimonio storico, considerando il suo passato come allenatore. Durante il suo periodo al Real Madrid, per esempio, la squadra ha avuto prestazioni mediocri e lui è stato licenziato dopo solo quattro mesi (fonte: Marca). Vogliamo proteggere l’eredità del Milan e assicurarci che sia guidata da un allenatore all’altezza della sua storia gloriosa. Chiediamo quindi alla dirigenza del club di tenere lontano Lopetegui dalla nostra amata panchina rossonera».

