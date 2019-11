Napoli, De Laurentiis ha deciso: squadra in ritiro fino a domenica

La sconfitta dell’Olimpico ha fatto male, da oggi il Napoli sarà in ritiro a Castel Volturno fino a domenica

Momento buio per il Napoli di Ancelotti. La sconfitta dell’Olimpico fa male allo spirito e alla classifica che ora dice che gli azzurri sono a meno 11 dalla vetta. Troppo poco per chi ad inizio anno aveva come ispirazione quella di ostacolare la Juventus per lo scudetto.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport per questo motivo il patron Aurelio De Laurentiis ha deciso che andranno tutti in ritiro. A partire da oggi gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per preparare prima la gara di mercoledì di Champions e poi quella di domenica in campionato contro il Genoa.