Napoli, Demme: «I tifosi azzurri sono pazzi per il calcio, a Lipsia…»

Diego Demme spiega la differenza fra il rapporto con i sostenitori del Napoli e quelli del Lipsia, sua ex squadra

Nel corso dell’intervista concessa a Bild, Diego Demme ha illustrato le differenze fra i tifosi del Napoli e quelli del Lipsia. Ecco le parole del centrocampista.

«A Lipsia in strada mi fermavano giusto per qualche selfie, a Napoli invece sono sempre stato riconosciuto e nella prima settimana quasi non potevo andare al supermercato. Qui sono pazzi per il calcio, anche mentre ero in fila alla cassa uscivano delle persone per fare delle foto con me».