Screzio Napoli: Demme se la prende con Anguissa? «Non sa gestirsi». Così il centrocampista sul suo infortunio

Diego Demme out per circa un mese per un contrasto subito in allenamento. Il centrocampista del Napoli non sembrerebbe aver digerito lo stop imprevisto e sui social punta apparentemente il dito contro il compagno Anguissa, reo di avergli provocato il problema.

Questo il messaggio pubblicato dal giocatore su Instagram: ««Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha saput gestire se stesso. Il passato non si può cambiare però il futuro sì. Stay positive”»