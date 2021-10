Napoli, Di Lorenzo: «Noi siamo una big. Spalletti ci ha dato forza»

Giovanni Di Lorenzo dopo Roma-Napoli ha parlato della crescita della squadra da quando è arrivato Spalletti

Dopo il pareggio per 0-0 con la Roma, Giovanni Di Lorenzo – terzino del Napoli – ha commentato la partita e lodato la crescita della squadra da quando c’è Spalletti in panchina.

SOLUZIONI – «Con Spalletti adottiamo diversi sistemi, a volte magari rimango bloccato io e sale Mario Rui oppure facciamo il contrario. Siamo contenti della prestazione, c’è un po’ di rammarico perché sembrava potessimo portarla a casa ma è un buon pareggio, non abbiamo subito gol».

CAMPIONATO – «Il campo dirà se siamo i più forti. Noi siamo una big con tanti giocatori di qualità, affrontiamo ogni partita nel modo giusto. Anche oggi siamo venuti qui, in un campo difficile e un ambiente particolare, abbiamo fatto una buona partita e controllato bene il gioco».

DIFFICOLTÀ – «Sapevamo che erano molto bravi sulle ripartenze, era importante fare marcature preventive buone ed essere corti».

CONFRONTO PASSATA STAIGONE – «Siamo cresciuti in consapevolezza, Spalletti ci ha dato forza e fatto credere di più in noi stessi, questo in campo si vede. Cerchiamo di fare la partita, anche oggi per lunghi tratti siamo riusciti ad imporci. Abbiamo più fiducia e rischiamo giocate più difficili. Siamo cresciuti tanto».