Napoli, due ballottaggi in attacco per Udine: le ultime

Luciano Spalletti deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi. Quattro uomini per due maglie nell’attacco del Napoli

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione del Napoli che scenderà in campo stasera a Udine. Intoccabili Osimhen e Insigne, sono in quattro a giocarsi due posti per completare il reparto offensivo. Lozano e Politano si contendono il posto sulla destra, con il messicano al momento favorito nonostante la forma fisica non eccelsa.

Al centro, poi, ballottaggio tra Elmas e Ounas, con il macedone che parte al momento avanti, ma non sono da escludere possibili sorprese dell’ultimo minuto.