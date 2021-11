Napoli, due rinforzi per lo scudetto: Spalletti aspetta due terzini

Calciomercato Napoli: gli azzurri lavorano ai rinforzi per Spalletti, piacciono Mazraoui e Reinildo

Il Napoli sta lottando a viso aperto per lo scudetto, ma per arrivare fino a fondo senza dover far fronte a infortuni e assenza la squadra di Spalletti ha bisogno di rinforzi a gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra avrebbe messo nel mirino due terzini.

Il primo, per l’out di destra, è Mazraoui. L’olandese, ma di nazionalità marocchina, è in scadenza di contratto con l’Ajax e sarebbe stuzzicato da un’esperienza all’estero. Il secondo, per la fascia mancina, è l’ormai solito Reinildo Mandava anche lui in scadenza con il Lille. Entrambi potrebbe essere acquistati a gennaio a prezzo di saldo dal Napoli vista la loro situazione contrattuale.