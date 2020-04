Napoli, duello Tsimikas Barisic per la difesa: fissati i prezzi

Il Napoli valuta Tsimikas e Barisic per rinforzare la difesa: fissati i prezzi per i calciatori di Olympiacos e Rangers

Il Napoli pensa alla cessione di Faouzi Ghoulam e valuta una doppia alternativa per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli occhi sono puntati su Kostas Tsimikas e Borna Barisic.

Il classe ’96 dell’Olympiacos è la prima scelta del club azzurro, che ha offerto 8 milioni di euro più due di bonus per pareggiare la clausola rescissoria presente nel contratto. Il croato del Rangers costa meno, circa 7 milioni di euro.