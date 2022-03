Napoli, erede Insigne: tutto su Januzaj. De Laurentiis ci pensa

Calciomercato Napoli: Januzaj della Real Sociedad sarebbe stato individuato come erede di Insigne per la prossima stagione

Lorenzo Insigne ha già firmato un nuovo contratto con il Toronto e così, a fine stagione, il Napoli si ritroverà la fascia sinistra scoperta. Dovrà andare per forza sul mercato alla ricerca di un sostituto che sarebbe già stato individuato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Giuntoli e De Laurentiis sarebbero rimasti impressionati da Januzaj della Real Sociedad. Il belga, che in Liga ha segnato 14 gol e sfornato 16 assist in 122 presenze, è nel pieno della sua maturità e rientrerebbe alla perfezione nel range degli stipendi imposto dal presidente. Ora il Napoli starebbe riflette se affondare subito il colpo, dato che l’esterno va in scadenza a giugno, oppure attendere qualche altra situazione favorevole.