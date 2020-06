Napoli, l’ex Denis: «Gli azzurri hanno tutte le chances per arrivare in finale»

El Tanque Denis scommette sul Napoli: le parole dell’ex attaccante dei partenopei sulla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, German Denis ha puntato le sue fiches sul Napoli per la semifinale di Coppa Italia di questa sera. Ecco le parole dell’argentino.

«Il Napoli ha tutte le chance per arrivare in finale, ha tutto per passare il turno contro l’Inter. Può farcela tranquillamente. Partita? Sono due squadre che giocano tanto in attacco. Le squadre, dopo tutto questo tempo di stop hanno un po’ paura di sbilanciarsi, ma per il modo di giocare di Inter e Napoli sarà sicuramente una gara da gustare per tutti gli spettatori».