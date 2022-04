Napoli Fabian, a fine stagione sarà addio: destinazione Spagna

Le strade di Fabian Ruiz e del Napoli sembrano destinate a dividersi al termine della stagione: il centrocampista verso la Spagna

Il Napoli, oltre a Lorenzo Insigne, a fine stagione si prepara a perdere almeno un altro big. Il nome numero uno per dire addio è quello di Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, tra gli azzurri e lo spagnolo non c’è stato alcun contatto per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2023.

Il centrocampista vuole un aumento rispetto al milione e mezzo di ingaggio che percepisce attualmente, cifre che il Napoli non vuole sborsare. E così Fabian dovrebbe tornare in Spagna dove Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha già fatto sapere di essere interessato dopo che lo aveva portato proprio in azzurro nel 2018.