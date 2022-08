Napoli, Fabian Ruiz: non è piaciuta la serata in discoteca

Fabian Ruiz ormai separato in casa con il Napoli aspetta il PSG: al club non è piaciuta la serata in discoteca mentre la squadra era a Verona

Fabian Ruiz aspetta il PSG e nel frattempo fa infuriare il Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club campano non avrebbe gradito la serata in discoteca dello spagnolo a Positano mentre la squadra si trovava a Verona.

Spalletti in particolare non ha risparmiato una frecciata allo spagnolo, commentando dopo la gara: «La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c’era e non si parla di chi non c’è». Sempre più separato in casa, Fabian Ruiz attende il trasferimento ai parigini, con cui ha un accordo di 6 milioni l’anno.