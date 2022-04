Napoli Fiorentina, i convocati di Italiano: out tre big viola

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha diramato la lista dei convocati in vista del Napoli

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Napoli. Assenti Odriozola, Nastasic e Bonaventura per infortunio e Torreira per squalifica.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Quarta, Milenkovic, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Callejon, Castrovilli, Duncan, Maleh, Saponara.

Attaccanti: Gonzalez, Ikone, Kokorin, Cabral, Piatek, Sottil.