Napoli-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Napoli-Fiorentina, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli e Fiorentina si sfideranno nel match delle ore 18 sul campo del San Paolo. Entrambe le squadre sono appaiate a 6 punti, un solo punto sotto il sorprendente Sassuolo e a 3 punti sotto la Juventus. Ottimo inizio di stagione per la Fiorentina che ha ottenuto il massimo nelle due partite giocate in questo campionato: Fiorentina-Chievo 6-1 e Fiorentina-Udinese 1-0. Viola che rispetto al Napoli hanno disputato una partita in meno a causa della tragedia del Ponte Morandi che ha rimandato la sfida tra Genoa e Fiorentina in programma per la prima giornata.

Per la Fiorentina si tratta quindi della prima trasferta stagionale. Una trasferta in cui si troverà davanti un Napoli agguerrito dopo il brutto ko rimediato nella precedente giornata di campionato a Genova contro la Sampdoria. Prima dello stop di Marassi, per Ancelotti erano arrivate buone prestazioni con squadre del calibro di Lazio e Milan. Ora un’altra sfida di alto livello per il Napoli che cercherà di agganciare momentaneamente la Juve in vetta alla classifica.

Napoli-Fiorentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Napoli-Fiorentina: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Grandi turnover per entrambe le squadre che si affronteranno stasera alle 18. Il Napoli dovrà fare i conti anche con la partita di Champions di martedì contro la Stella Rossa di Belgrado. E per tale motivo, Ancelotti cercherà di ruotare gli uomini il più possibile, ma senza stravolgere la formazione che è stata travolta al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Così le parole del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida: «E’ chiaro che quando perdi, i cambi vengono criticati, ma non arretro: io non sono qui per valorizzare la rosa ma per far arrivare in alto il Napoli e questo passa per la valorizzazione della rosa vista la qualità dei giocatori». Rispetto a Genova, quindi, niente grossi stravolgimenti: Hamsik e Callejon dovrebbero partire dall’inizio, a differenza di Verdi e Diawara.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Dall’altra parte, anche la Fiorentina sarà chiamata ad un certo turnover a partire dalla sfida di oggi. Ben sei saranno infatti le gare che i Viola dovranno disputare in venti giorni, complice non solo il turno infrasettimanale, ma anche il recupero della partita della prima giornata di campionato contro il Genoa. Così il tecnico Pioli in conferenza stampa: «Sarà come se avessimo le coppe e per questo è possibile che alcune scelte contro il Napoli verranno prese anche in vista della partita in programma il prossimo mercoledì». L’infortunio di Lafont, nella scorsa giornata di campionato, darà spazio a Dragowski tra i pali Viola. Per il resto, poche novità nella formazione a parte il tridente d’attacco dove Eysseric e Miralles si giocheranno il posto con Pjaca, favorito.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli.

Napoli-Fiorentina: i precedenti del match

Il bilancio delle sfide tra Napoli e Fiorentina giocate al San Paolo, sorride agli azzurri. Il Napoli ha infatti vinto in casa 31 volte, 21 son stati pareggi e 16 le vittorie della Fiorentina in trasferta. Se restiamo poi al recente passato, ovvero da quando il Napoli è stato promosso in Serie A (12 anni fa), il bilancio vede 6 vittorie per il Napoli, 3 pareggi (tra l’altro tutti per 0-0), e 2 vittorie per i Viola. La Fiorentina si è imposta sia nella stagione 2013/14 (Napoli-Fiorentina 0-1) con Benitez sulla panchina dei partenopei, ma anche nella stagione 2009/10 dove l’allora allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, dovette subire un pesante 3-1 interno. L’ultima vittoria risale al 2016/2017, stagione in cui il Napoli dilagò per 4-1. Nella stagione appena trascorsa, invece, Napoli e Fiorentina si sono assestate sullo 0-0.

Napoli-Fiorentina: l’arbitro del match

La gara delle ore 18 tra Napoli e Fiorentina sarà diretta dall’arbitro di Faenza, Michael Fabbri. L’arbitro della sezione di Ravenna sarà affiancato dalla coppia di guardalinee reduce dai Mondiali di Russia 2018, ovvero quella formata dall’abruzzese Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, della sezione di Milano. L’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli sarà impiegato come quarto uomo, mentre Piero Giacomelli, della sezione di Trieste, e Alfonso Marrazzo, della sezione di Tivoli, rispettivamente alla VAR e all’AVAR.

Per Michael Fabbri si tratta della terza partita ufficiale della stagione 2018/19, dopo la partita di Coppa Italia tra Bologna e Padova dello scorso 12 agosto, e dopo la sfida tra Roma e Atalanta della seconda giornata di campionato. Per l’arbitro classe ’83, si segnalano 3 precedenti con il Napoli e tutti nella passata stagione: Verona–Napoli 1-3, Napoli–Fiorentina 0-0, e Sassuolo–Napoli 1-1.

Tra questi spicca sicuramente il pareggio interno contro la Fiorentina, partita che verrà disputata oggi proprio alle ore 18. Con i Viola, il bilancio è in positivo. Infatti, l’arbitro Fabbri ha diretto ben 6 gare della Fiorentina con un totale di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ovvero quella maturata il 20 maggio 2018 sul campo del Milan per 5-1

Napoli-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.