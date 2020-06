Stanislav Lobotka salta la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter: l’annuncio ufficiale del Napoli

Il Napoli perde Stanislav Lobotka in vista della sfida di domani sera contro l’Inter, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/20.

«Il centrocampista azzurro, che oggi non ha partecipato all’allenamento, non sarò convocato per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro», si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club partenopeo.