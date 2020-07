Napoli, Gattuso: «Ci vuole mentalità. Tutti facciano come Insigne»

Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria ottenuta in chiave europea contro la Roma: le parole del tecnico del Napoli

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo conquistato al San Paolo contro la Roma.

CURA GATTUSO – «Nessun segreto, alleno giocatori forti. Dopo la finale di Coppa Italia dissi di non parlare ma pedalare. Dobbiamo creare una mentalità vincente, ossia saper soffrire e non pensare a se stessi».

INSIGNE – «Ha caratteristiche importanti, deve provare a saltare l’uomo e abbinare tecnica ad atletismo. Lui vuole giocare sempre, ma deve farsene una ragione. È intelligente, arriva subito alle cose che propongo».

LOZANO – «Deve giocare a campo aperto perché ha una velocità incredibile. Ultimamente è più sveglio e reattivo, voglio dargli qualche chance».

MIGLIORAMENTI – «La squadra deve migliorare la mentalità. In questi anni ha sempre peccato nel momento decisivo, quando doveva fare il salto di qualità. Ci sono giocatori fortissimi che non devono pensare di essere già arrivati. Ho bisogno che la squadra giochi insieme, si aiuti anche in compiti collettivi. Proprio come fa Insigne. A molti non piace, ma se ne facciano una ragione».

BARCELLONA – «Non so nemmeno se arrivo all’8 agosto. Noi dobbiamo pensare alle altre otto partite di campionato e non fare figuracce».