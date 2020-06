Napoli, Gattuso: «Coppa Italia? Ora non dobbiamo mollare»

Gennaro Gattuso ha parlato al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus: le dichiarazioni del tecnico del Napoli

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.

SODDISFAZIONE – «Il mondo del calcio mi ha dato più di quello che meritavo. Nella vita quando ti accade quello che è successo a me non lo digerisci. Ma il calcio mi ha dato tanto. Non posso mollare di una virgola».

ARRABBIATURA – «Chi fa questo lavoro deve averne rispetto, siamo fortunati. Per questo mi arrabbio, ci deve essere passione, rispetto, serietà. Poi c’è un Dio del calcio che ti fa andare bene le cose quando lavori bene».

FINE STAGIONE – «Noi abbiamo il dovere di fare queste ultime 12 partite con rispetto. Non dobbiamo pensare a mollare, avranno tutti spazio. Ci proveremo anche avendo tanti punti di stacco».