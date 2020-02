Napoli, Gattuso: «Lozano? Anche altri non giocano»

Il tecnico del Napoli Gattuso ha parlato dell’esclusione di Lozano dai titolari: «Anche altri non giocano»

Gennaro Gattuso si è soffermato sulla recente esclusione dai titolari Hirving Lozano: «In questo momento sto facendo delle scelte e Lozano deve lavorare per farsi trovare pronto. Non c’è solo lui che non sta giocando, Lozano deve lavorare e farsi trovare pronto.

«In questo momento non sta trovando spazio perché vado alla ricerca di altre caratteristiche», ha dichiarato l’allenatore del Napoli nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Barcellona, valido per gli ottavi di finale di Champions League.