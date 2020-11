Napoli, Gattuso minaccia lo spogliatoio: «O si cambia o vado via»

La sconfitta del Napoli contro il Milan potrebbe lasciare pesanti strascichi nello spogliatoio azzurro. Gattuso furente con la squadra

Incredibile retroscena svelato dal Corriere dello Sport con protagonista Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha avuto un accesissimo confronto con la squadra azzurra dopo la sconfitta contro il Milan. Dopo la terza sconfitta in casa e soprattutto dopo il terzo sfogo pubblico di Gattuso in un mese, nello spogliatoio del San Paolo è andato in scena un confronto squadra-allenatore talmente intenso e pieno di botta e risposta, che a un certo punto Rino ha finanche paventato l’ipotesi di una separazione. Il tecnico avrebbe detto: “O si cambia o vado via”.

L’indomani, a Castelvolturno, sarebbe andato in scena un chiarimento a mente fredda. Ognuno ha detto la sua e alla fine la situazione è rientrata e tutto è tornato alla normalità: serenità, sorrisi e lavoro. Alla squadra non erano andate giù le accuse pubbliche del tecnico, mentre Gattuso aveva palesato il suo fastidio alla squadra per “alcuni atteggiamenti plateali; le proteste e le critiche in campo; la fragilità di alcuni rapporti interpersonali che si riflettono inevitabilmente sulla vita del gruppo e sul rendimento, soprattutto quando c’è da soffrire.