Napoli, Gattuso spera di recuperare Lozano contro il Milan. Le ultime

Milan-Napoli: Gennaro Gattuso non sarebbe ancora certo di recuperare Lozano per la sfida ai rossoneri, le ultime

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Gattuso spera di recuperare in vista del match contro il Milan, Lozano, ma non sarebbe ancora certa la sua presenza.

Ieri l’attaccante messicano ha sostenuto una parte di lavoro in gruppo e poi si è dedicato alle terapie e al programma personalizzato in palestra. Tutto si dovrebbe sapere solo domani con le convocazioni.