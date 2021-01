Gennaro Gattuso ha parlato di Fernando Llorente, al centro di diverse voci di mercato

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche di Fernando Llorente, nell’ultimo periodo al centro di diverse voci di mercato.

«Llorente non si muove. Non sappiamo ancora nulla di Osimhen che non sta ancora benissimo col braccio. Fin quando non saremo sicuri al 100%, Fernando resterà con noi».