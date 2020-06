Napoli, Gattuso su Lozano: «Chi non è lucido può stare in spogliatoio»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Gattuso su Lozano, allontanato dal campo nel corso dell’allenamento del Napoli di ieri

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, Gennaro Gattuso si è soffermato sulla decisione di allontanare dalla seduta di allenamento di ieri Hirving Lozano per scarso impegno. Ecco le sue parole.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

LOZANO – «Chi è stanco, chi non se la sente, chi non è lucido di testa, per me può stare nello spogliatoio, se perde un giorno non succede nulla. Sanno che chi scende in campo, quando fischio, voglio gente che va a mille all’ora, non permetto a nessuno di rovinare un allenamento».