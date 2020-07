Napoli, Giuntoli non è a Bergamo: chiusura vicina per Osimhen?

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, non è a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta: c’entra Osimhen?

Come riporta Sky Sport, Cristiano Giuntoli non è a Bergamo per la sfida tra Napoli e Atalanta. Il direttore sportivo azzurro, infatti, è totalmente concentrato per chiudere l’affare Osimhen.

Oggi il giocatore è tornato in Francia ma negli ultimi due giorni ha prima incontrato Gattuso a Capri e poi un secondo incontro con De Laurentiis. Ora Giuntoli proverà a far quadrare i conti e chiudere per il talento nigeriano.