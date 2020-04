Napoli, Giuntoli: «Rinnovo Milik? C’è ancora tempo»

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha fatto il punto della situazione in casa azzurra in vista del calciomercato estivo

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione in ottica mercato: «Abbiamo avviato la rifondazione quest’anno, il centrocampo e la difesa sono già cambiati. È un cambiamento in atto che proseguirà. A gennaio abbiamo preso giocatori funzionali al volere di Gattuso come Demme, Lobotka e Politano, nonché calciatori validi per il futuro come Petagna e Rrahmani».

«Lozano non stava bene fisicamente quando è arrivato, ha trascorso un’estate tribolata. Non ha fatto benissimo, ma nemmeno così male. È un patrimonio del nostro club e farà vedere cosa sa fare. Allan la trattativa più complessa da quando sono qui, Di Lorenzo miglior affare. Zielinski non si è ancora accorto del suo valore. Milik? C’è tempo per prolungare il contratto, ufficialmente non me l’ha chiesto nessuno».