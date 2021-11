Napoli, gli occhi di Ancelotti su Fabian: l’allenatore lo vuole al Real Madrid

Le prestazioni di Fabian Ruiz hanno fatto drizzare le antenne alle big europee, con Ancelotti intenzionato a portarlo al Real Madrid

Nel Napoli primo in classifica in Serie A, c’è tanto di Fabian Ruiz; esploso definitivamente con la maglia azzurra. Le prestazioni dello spagnolo fanno incantare i tifosi azzurri, ma hanno fatto drizzare le antenne anche ai top club d’Europa. Su tutti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Real Madrid con Carlo Ancelotti che vorrebbe portarlo in Spagna dopo averlo voluto proprio al Napoli tre anni fa.

Tra il club partenopeo e Fabian ci sono ancora in ballo le trattative per il rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2023. Una data ravvicinate che ne abbassano il prezzo del cartellino. In caso di prolungamento, però, la valutazione dello spagnolo è destinata quantomeno a raddoppiarsi.