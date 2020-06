Napoli, governatore De Luca al San Paolo per la rifinitura degli azzurri

Ospite speciale sugli spalti del San Paolo: il governatore della Campania De Luca ha seguito con De Laurentiis la rifinitura del Napoli

I calciatori del Napoli dovranno abituarsi all’assenza di tifosi sugli spalti. Oggi, tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha accolto un ospite d’eccezione allo stadio San Paolo: il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

I due hanno assistito alla rifinitura della squadra in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, che andrà in scena domani. A riportare la notizia è gazzetta.it, che specifica come De Luca e De Laurentiis abbiano mantenuto le distanze di sicurezza e indossato le mascherine.