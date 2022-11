Napoli, Hamsik: «Kvara una sorpresa. Rimpianti? Quel mancato Scudetto...»

Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, parla della squadra azzurra tra passato e presente: le dichiarazioni

Marek Hamsik ha parlato del Napoli nell’intervista concessa a Dazn.

KVARATSKHELIA – «Una sorpresa incredibile. Non lo conoscevo tanto ma sta facendo delle cose incredibili».

RIMPIANTI CON IL NAPOLI – «Il rimpianto è stato quello di non aver vinto il campionato. Per tre volte siamo arrivati secondi, un anno vicinissimi. Rimpianto si, ma alla fine capita di non vincerlo».