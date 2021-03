Napoli, i migliori Osimhen e Lozano per il rush finale in campionato

Per il finale di stagione, Gennaro Gattuso potrà contare su Victor Osimhen e Hirving Lozano al 100% della loro forma

La stagione del Napoli è stata resa complicata dai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Gennaro Gattuso. Ora, però, gli azzurri hanno recuperato tutti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La squadra partenopea è infatti quinta in classifica ma, vincendo il recupero contro la Juventus, potrebbe portarsi addirittura al terzo posto alle spalle di Inter e Milan. E per questo rush finale che sarà fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, Gattuso potrà contare su Victor Osimhen e Hirving Lozano che hanno pienamente recuperato dai rispettivi infortuni. La punta centrale e l’ala destra saranno due pedine importantissime per il Napoli. Il primo per dare al tecnico azzurra una scelta in più davanti anche per cambiare stile di gioco, il secondo per dare quella imprevedibilità e velocità sulla fascia.

AIUTO DALLE NAZIONALI – Le Nazionali hanno sempre portato problemi al Napoli, ultimo l’infortunio proprio di Osimhen lo scorso novembre che ha tenuto fuori l’attaccante per oltre due mesi. Ora, però, gli impegni con le rispettive selezioni sono arrivate al momento giusto. Sia il nigeriano che Lozano, infatti, dovevano recuperare la migliore forma fisica e giocare con Nigeria e Messico permetterà ai due di rientrare all’ombra del Vesuvio con minuti importanti nelle gambe. Osimhen ha già giocato un’intera partita contro il Benin, così come il Chucky che è sceso in campo per 90′ contro il Galles. Le Nazionali sono spesso un problema, ma questa volta il Napoli potrebbe ricevere da loro un aiuto importante con i due attaccanti che potrebbero ritrovare il pieno della loro forma ed essere prontissimi per il rush finale di stagione con la maglia azzurra.