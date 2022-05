Napoli, Giuntoli pensa a Svanberg: le ultime

Il Napoli ha nel mirino il centrocampista del Bologna Svanberg: Giuntoli è al lavoro per cercare di strappare l’accordo

Il Napoli dopo la conferenza stampa di ieri di De Laurentiis ha alzato un bel polverone sul mercato, soprattutto per i rinnovi di quattro pedine importanti. Tra questi anche Fabian che ancora deve dare una risposta al club.

Gli azzurri stanno cercando di correre ai ripari in questo senso e Giuntoli ha nel mirino Svanberg del Bologna. Un giocatore che in Emilia ha dimostrato di essere cresciuto e che meriterebbe ora un palcoscenico importante. Nei prossimi giorni potrebbe parlare con Sartori per l’acquisto del mediano e intavolare una trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.