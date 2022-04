Napoli, le idee per il futuro: torna Gaetano, occhi in casa Verona

Il Napoli sta valutando alcuni nomi per il futuro: Gaetano torna alla base, occhi in casa Verona per Barak e Casale

Il Mattino fa il punto sul mercato del futuro del Napoli. Tanti i nomi per gli azzurri che potrebbero effettuare una mini rivoluzione della rosa per la prossima stagione.

In mezzo al campo è sicuro il riscatto di Anguissa, ma allo stesso tempo si guarda in casa Verona per Barak, uno degli oggetti più ambiti sul mercato. Tornerà dal prestito anche Gaetano, che sta facendo molto bene alla Cremonese. Le idee sulla fascia portano a Casale, ma piacciono anche i profili di Parisi e Molina, cercato anche dalla Juventus.