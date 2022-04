Napoli, il giorno di De Laurentiis: cena con la squadra dopo il colloquio con Spalletti

In casa Napoli è il giorno di Aurelio De Laurentiis: il presidente a confronto prima con Spalletti e poi a cena con la squadra

Come rivelato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis è presente oggi a Castelvolturno, dove in serata cenerà con la rosa al completo del Napoli.

Un modo per far sentire la sua vicinanza dopo gli ultimi difficili risultati. In queste ore, intanto, colloquio faccia a faccia con Spalletti, il cui futuro sulla panchina azzurra è circondato dai dubbi.