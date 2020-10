Napoli, buone notizie per Insigne: le novità dall’allenamento odierno

Lorenzo Insigne continua il suo recupero in campo dopo l’infortunio patito nella gara contro il Genoa: ecco le ultime

Gennaro Gattuso osserva da vicino il recupero di Lorenzo Insigne: il fantasista azzurro oggi si è allenato anche sul campo. Ecco il report del Napoli dopo l’allenamento di oggi a Castel Volturno.

«La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne».