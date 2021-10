Napoli, infortunio Osimhen: domani risonanza magnetica. Le ultime

Domani l’attaccante del Napoli Victor Osimhen si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio

Fiato sospeso in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, che non prenderà parte alla trasferta contro la Salernitana per un infortunio muscolare al polpaccio.

Come riportato da Sky Sport, il nigeriano si sottoporrà domani a una risonanza magnetica per capire l’entità del problema. La sensazione, comunque, è che non si tratta di nulla di serio.